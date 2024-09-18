Eski ehliyeti olanlar dikkat! Yenileme işlemleri için son tarih 31 Aralık

Eski tip ehliyetini hala yenilememiş olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık! Belirtilen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyen sürücülerin alacağı ceza ise 12 bin TL olacak.

Ehliyet yenileme ücretleri 31 Aralık’a kadar sadece 15 TL. Ancak yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

• Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı

• Eski sürücü belgesi

• Yeni çıkarılmış sürücü sağlık raporu

• Değerli kağıt ve harç bedeli

• Vakıf payı makbuzu

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

• Adli sicil belgesi

• Nüfus müdürlüğünde verilecek parmak izi

Yetkililer, yeni tip sürücü belgesi almak isteyenlerin başvuru yoğunluğundan kaynaklı başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları çağrısı yaptı.