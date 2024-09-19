SGK'den dolandırıcılık uyarısı! Sahte "çift ödeme iadesi" e-postalarına dikkat
Sosyal Güvenlik Kurumu, yurttaşlara "çift ödeme iadesi" adıyla sahte e-postalar gönderildiğini tespit etti. Kurum, bu tür dolandırıcılık amaçlı mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini ve SGK'nin böyle bir işlem yapmadığını vurguladı. Vatandaşlardan kişisel bilgilerini paylaşmamaları istendi.
Yöntemleri farklı, amaçları aynı. Hedefleri ise kişisel bilgileri ele geçirmek... Aman dikkat! Dolandırıcılar yine iş başında.
Sosyal Güvenlik Kurumu, çift ödeme iadesi ile ilgili e-postalar gelen mesajlara dikkat edilmesini gerektigi vurguladı.
Sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler." ifadelerine yer verildi.
Uzmanlar, vatandaşların bu ve benzeri mesajlara aldırış etmemeleri gerektiğini söylüyor.