SGK'den dolandırıcılık uyarısı! Sahte "çift ödeme iadesi" e-postalarına dikkat

Yöntemleri farklı, amaçları aynı. Hedefleri ise kişisel bilgileri ele geçirmek... Aman dikkat! Dolandırıcılar yine iş başında.

Sosyal Güvenlik Kurumu, çift ödeme iadesi ile ilgili e-postalar gelen mesajlara dikkat edilmesini gerektigi vurguladı.

Sahte e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve kişisel bilgileri ele geçirmek üzere tasarlandığı uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' konulu herhangi bir işlemi yoktur. Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, vatandaşların bu ve benzeri mesajlara aldırış etmemeleri gerektiğini söylüyor.