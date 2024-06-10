Telefonlarda sıcak hava tehlikesi! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Sıcak havalar sadece insanları değil, cep telefonu kullanımını da olumsuz etkiliyor. Zira birçok telefon yaşanan yüksek sıcaklıklarla ömrünü tüketiyor.)

Sıcak havalarda pilli cihazları kullanırken dikkat etmekte fayda var. Özellikle cep telefonlarına.

Telefon şarjdayken oynamaması, güneşin altında bırakılmaması, yapılması gerekenlerin başında geliyor.

Uzmanlar uyarıyor. İster akıllı telefonda olsun ister pille çalışan cihazda, ısı pilin bir numaralı düşmanıdır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilişim Uzmanı Osman Demircan şunları söyledi:

- Bataryaların ve sıcağın uyum içinde olması maalesef beklenmiyor. Önümüzde çok ciddi bir biçimde sıcak hava beklenyior. Bu anlamda kullandığımız elektronik aletleri çok dikkat ediyor olmamız gerekiyor.

- Burada en büyük rehber kullandığımız cihazların kitapçıkları. Bununla beraber cep telefonları risk altında. Cep telefonlarının patlaması aslında sıcaklık artışları ile doğru orantılı.