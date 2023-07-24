Türkiye'den kaç kişi yurt dışına göç etti? TÜİK göç oranlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Bunların 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye’den yurt dışına en yoğun göç, yüzde 15,8 ile 25-29 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubunu yüzde 13,4 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'den en çok göç eden yabancı uyruklularsa, yüzde 20 ile Irak vatandaşları oldu.

En fazla göç veren il yüzde 39,5 ile İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, Antalya, Samsun ve İzmir izledi.

2022 yılında yurt dışından Türkiye’ye göç ise yüzde 33,2 azaldı. Geçen yıl 494 bin 52 kişi Türkiye’ye göç etti.

Yurt dışından gelenlerin 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'ye gelen yabancı nüfus içinde ilk sırayı yüzde 25 ile Rusya vatandaşları aldı.

Türkiye'ye göç edenlerin en çok tercih ettiği il ise İstanbul oldu. Yurt dışına yüzde 39,5 göç veren İstanbul, buna karşılık yüzde 35,4 göç aldı.

İstanbul'un ardından sırasıyla Antalya, Ankara, Bursa ve Mersin, yurt dışından en çok göç alan iller oldu.