Atatürkçü gençler kampta buluşuyor! TGB'nin geleneksel yaz kampları başlıyor
Türk Gençliği, Türkiye Gençlik Birliği’nin geleneksel yaz kamplarında buluşuyor. 30 Temmuz - 5 Ağustos ve 6- 12 Ağustos tarihlerinde Çanakkale/Ayvacık’ta yapılacak kamplarda gençler takım oyunları, spor turnuvaları, eğitimlerle birlikte dolu dolu zaman geçirecek
Türkiye Gençlik Birliği’nin her yıl yüzlerce üniversite ve lise öğrencisini buluşturduğu geleneksel yaz kampları başlıyor.
Türk Gençliği bu sene ‘Atatürkçü Gençlik Kampları’ ismiyle 30 Temmuz - 5 Ağustos ve 6- 12 Ağustos tarihlerinde Çanakkale/Ayvacık’ta toplanıyor.
Farklı şehirlerden, farklı üniversitelerden gençlerin aynı çatıda buluştuğu Atatürkçü Gençlik Kampları, takım oyunları, spor turnuvaları, eğitimlerle birlikte dolu dolu geçecek.
Gençler bu kamplarda düzenlenen oyunlar ve turnuvalarda dostça rekabeti tadacak, yeni arkadaşlar edinecek.
Türkiye Liseliler Birliği de her yıl düzenledikleri kampların hazırlıklarına başladı. TLB Yaz Kampı 23-29 Temmuz’da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapılacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi