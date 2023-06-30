Türkiye'nin hava kalitesi arttı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin hava kalitesinde yüzde 16 iyileşme olduğunu açıkladı. Ülke genelindeki 365 hava kalitesi izleme istasyonundan alınan verilere göre son 5 yılda olumlu ilerleme sağlandı.

Son Güncelleme:

Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, ülke genelindeki 365 hava kalitesi Ankara Gölbaşı’ndaki Sürekli İzleme Merkezi'ne aktarılarak anlık takip ediliyor. Hava kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalar verilere olumlu yansıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 5 yıllık veriler incelendiğinde hava kalitesinde ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandığının tespit edildiğini bildirdi.

Son 5 yılına ait hava kalitesi verileri incelendiğinde, partikül madde parametresinde yüzde 4, kükürt dioksit parametresinde yüzde 46, karbonmonoksit parametresinde yüzde 18, azot dioksit parametresinde yüzde 3, ozon parametresinde yüzde 8 olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandığı tespit edildi.

Hava kalitesi izleme istasyonlarından elde edilen verilere, "www.havaizleme.gov.tr" ve Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı # hava kalitesi

Benzer Videolar

Öğrenciler için uzmanından tatil planı Öğrenciler için uzmanından tatil planı
THY'den 90. yıla özel reklam THY'den 90. yıla özel reklam
Johnny Depp, İstanbul'a geldi Johnny Depp, İstanbul'a geldi
Mehmetçik Vakfı'ndan bayramda anlamlı hareket Mehmetçik Vakfı'ndan bayramda anlamlı hareket
Aybüke Yalçın unutulmadı Aybüke Yalçın unutulmadı
Prof. Dr. Zafer Toprak vefat etti Prof. Dr. Zafer Toprak vefat etti
Haydar Aliyev 100 yaşında Haydar Aliyev 100 yaşında
Türk Hava Kuvvetleri 112 yaşında Türk Hava Kuvvetleri 112 yaşında
Abdurrahman Taşçı son yolculuğuna uğurlandı Abdurrahman Taşçı son yolculuğuna uğurlandı
Abdurrahman Taşçı hayatını kaybetti Abdurrahman Taşçı hayatını kaybetti
Ulusal Gönüllüleri'nin acı kaybı Ulusal Gönüllüleri'nin acı kaybı
LGBT tuzağına düşen gençler anlattı LGBT tuzağına düşen gençler anlattı
Çok Okunanlar
1 Ünlü oyuncunun gizemli nişanlısı bakın kim çıktı!
2 Meteoroloji o illeri uyardı!
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Tuzu yemeğe değil yatağa dökün!
5 O FETÖ'cü Cumhuriyet'te yazmaya başladı!