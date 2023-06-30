Türkiye'nin hava kalitesi arttı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı

Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, ülke genelindeki 365 hava kalitesi Ankara Gölbaşı’ndaki Sürekli İzleme Merkezi'ne aktarılarak anlık takip ediliyor. Hava kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalar verilere olumlu yansıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 5 yıllık veriler incelendiğinde hava kalitesinde ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandığının tespit edildiğini bildirdi.

Son 5 yılına ait hava kalitesi verileri incelendiğinde, partikül madde parametresinde yüzde 4, kükürt dioksit parametresinde yüzde 46, karbonmonoksit parametresinde yüzde 18, azot dioksit parametresinde yüzde 3, ozon parametresinde yüzde 8 olmak üzere hava kalitesinde ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandığı tespit edildi.

Hava kalitesi izleme istasyonlarından elde edilen verilere, "www.havaizleme.gov.tr" ve Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.