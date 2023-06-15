Öğrenciler için uzmanından tatil planı: Yaz tatili nasıl iyi değerlendirilir?

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 3 aylık yaz tatili başlıyor.

Öğrenciler tatili iple çekiyor ama ailelere bu süreçte büyük görevler düşüyor. Ulusal Kanal’a konuk olan Eğitimci Hatice Yılmaz dikkat edilmesi gereken unsurları anlattı.

Yılmaz, ilkokul çocuklarının özellikle kitap okumaya ara vermemesi ve her gün aralıklı da olsa 1 saat kadar kitap okumasının önemli olduğunu belirtti.

Ortaöğretim öğrencileri için ise durum biraz daha farklı. Yılmaz, kitap okumaya ek bir saat kadar da geçmiş konuların tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Yazın tehlike oluşturan unsurlardan biri ise çocukların ekran başında kalma süreci. Eğitimci Yılmaz, ailelerin özellikle içerikleri kontrol ederek çocuklara vermesi konusunda uyardı.

Eğitimin sadece ders olmadığını hatırlatan Yılmaz, çocukların sosyal beceri kazanmaları için bitki yetiştirmelerini, sokakta arkadaşlarıyla oynamalarını ve ilgi alanlarına göre faaliyetlere katılmaları gerektiğini söyledi.