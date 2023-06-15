THY'den 90. yıla özel reklam filmi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1933 yılında 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan yolculuğunun 90 yıllık başarısının anlatıldığı filmde, şirketin ilk havalanan uçağı ve pilotunun 2023 yılı İstanbul'una inişi konu ediliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün THY'nin kuruluş belgesini imzalaması ile başlayan filmde, 1933 yılında kalkış yapan bir uçak, varması gereken yerden çok uzağa, 2023 yılının İstanbul'una iniş yapıyor. Havacılık sektöründe 90 yılda yakalanan başarı karşısında önce şaşıran sonra gururlanan kaptan, yıllar önce kurdukları hayallerin çok daha ötesine geçildiğini fark ediyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin bugün ülkenin ve dünyanın en kıymetli markalarından bir tanesi olduğunu belirtti.

Bolat, "Bizi bugünlere getiren değerlerimiz, yaptığımız yolculukta desteğini bizden esirgemeyen 82 bin çalışanımız. Her bir yapı taşımıza teşekkür mahiyetindeki bu film, 90 yıllık yolculuğumuzu beklenmedik bir şekilde anlatıyor. Bizler de Türk Hava Yollarının 90, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında milletçe göğsümüzü kabartacak bir işe imza atmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'NİN RESMİ İLK UÇAKLARINDAN BİRİ GERÇEK BOYUTLARIYLA YENİDEN YAPILDI

"Tribal Worldwide İstanbul" reklam ajansı imzalı filmin yönetmenliğini Serdar Dönmez üstlenirken görüntü yönetmeni Danimarkalı Kasper Wind oldu.

Yapımı 2 ay süren filmde kullanılan THY'nin resmi ilk uçaklarından olan "Curtiss Kingbird D2" model uçak, bu proje için gerçek boyutları ile yeniden yapıldı. Ağırlığı yaklaşık 1,7 ton, kanat açıklığı 17 metre, boyu 11 ve yüksekliği 4 metre olan maket uçak da 2 ayda tamamlandı. Maket uçağın ilerleyen tarihlerde genel müdürlük binası bahçesinde hatıra olarak sergilenmesi hedefleniyor.

Göklerdeki yükselişini özellikle son 20 yılda katlayarak artıran THY, bugün filodaki uçak sayısını 418'e, uçtuğu uluslararası destinasyon sayısını 344'e ve her geçen gün artan iştirakleri ile çalışan sayısını 82 bine çıkardı.