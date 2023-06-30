Mehmetçik Vakfı'ndan Kurban Bayramı'nda anlamlı hareket: Şehit ve gazi yakınlarını unutmadılar

Bayramlar, sevginin, birliğin ve paylaşmanın en güzel ifadesi… Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Ankara ve Malatya’da, şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıttı.

Vakıf, 1995'ten bu yana vekâleten kurban temini ve kesimi yapıyor. Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da, kurye yoluyla ve ziyaretlerle şehit yakını, gazi ve ailelerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

Vakıf yetkilileri, şehit yakını, gazi ve aileleri ile bayramlaştı.

Hazırlanan kurban etinin de bulunduğu hediye paketleri ailelerle verildi.