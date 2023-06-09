Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde unutulmadı

Batman'da 6 yıl önce PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Aybüke Yalçın için tören düzenlendi. Genç öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, unutulmadı.

9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Yalçın için Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında tören düzenlendi.

İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde de anma yapıldı.

Yalçın'ın hayatını kaybettiği yerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu dualar edildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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