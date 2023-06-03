Haydar Aliyev 100 yaşında: Doğu Perinçek anma töreninde konuştu

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında anılıyor. Bu kapsamda İstanbul’da Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu ve İnsan Hakları eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği " Halkın Adamı Anma Töreni" düzenledi. Aliyev'in dünya lideri olduğunu ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, yeni bir dünya kurulduğunu kaydetti. Avrasya'dan yükselen yeni uygarlıkta Türk Devletlerinin öncü konumlarda olacağını vurguladı. Perinçek, "Büyük görevlere dünya Türkleri olarak hazırız." dedi.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 100'üncü doğum yıl dönümünde, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" unvanıyla yaşatılmaya devam ediyor.

İstanbul'da Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu ve İnsan Hakları eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda "Halkın Adamı Anma Töreni" düzenledi.

Etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti MYK Üyesi Metin Külünk konuşmacı olarak katıldı katıldı. Federasyon Başkanı Adalet Turan, etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Perinçek, konuşmasında yeni bir dünyanın kurulduğuna dikkat çekti. Avrasya'dan yükselen yeni uygarlıkta Türklerin öncü konumda olacağını vurguladı.

Perinçek, dünya Türkleri olarak büyük görevlere hazır olunduğunu kaydetti. Türk dünyasının birikimlerini sıraladı. Tarihi işler yapılacağını ifade etti.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkanı Adalet Turan iki ülke arası ilişkilere dikkat çekti.

AK Parti MYK Üyesi Metin Külünk yaptığı konuşmada Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine değindi.

Müzik dinletisi ve İlham Aliyev’i anlatan video kliple başlayan etkinlik Türkiye’m şiirinin okunması ile sona erdi.