Adanmış bir hayat daha vatan toprağı oldu… Vatan Partisi bir fedaisini daha sonsuzluğa uğurladı. 50 yıllık Aydınlıkçı Abdurrahman Taşçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Vatan Partisi’nin kurucu önder kadrolarından Taşçı, geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan ayrılmıştı. Vatanının dört bucağında izi olan Taşçı, son 15 yılını Aydın’da geçirdi.

Tepeden tırnağa örgütlü, tepeden tırnağa millet sevgisi ile donanımlı gövdesi Isparta’nın Senirkent ilçesinde ata toprağı ile kucaklaştı. Taşçı’yı yoldaşları önce ilçe merkezindeki Kıbrıs Camisi’nde karşıladı.

Taşçı için burada tören düzenlendi. Törene çok sayıda mücadele arkadaşı, ailesi ve yurttaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Taşçı’nın naaşı mücadeleyi birlikte omuzladığı arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Ata ocağının önünde helallik alındı.

Evinin önünde yapılan törende konuşan Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Taşçı’yı anlattı.

Taşçı’nın naaşı, toprağa verilmek üzere Işıklar mezarlığına götürüldü. Mezarı sevdiği çiçeklerle donatıldı.

Aydınlıkçı Abdurrahman Taşçı, 50 yıl boyunca Vatan Partisi'nde üst düzey görevler almış, son olarak partisinin Aydın İl Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdurrahman Taşçı’nın bıraktığı mirasa dikkat çekmişti. Perinçek, “Arkasına bakmadı, kaçacak delikler aramadı, yedi ateşten geçerken, gözü sekizinci, dokuzuncu ateşteydi. 77 ateşin görevleri için hazırlamıştı bütün varlığını. Ateşlerden geçen görevlerin adamı, bize 77 ateşin görevlerini bıraktı.” diyerek uğurladı, 50 yıllık omuzdaşını…