LGBT tuzağına düşen gençler anlattı

LGBT tuzağına düşen gençler yaşadıklarını anlattı. Kendilerine yapılan baskıları, LGBT olmalarında sosyal medyanın etkisini, aile ve arkadaşlarıyla ilişkilerine olan olumsuz etkilerini anlatan gençler, durumun önemini gözler önüne serdi. Konuşan gençler özetle şunları söyledi:

- LGBT sosyal medyada çok destekleniyor. Telefonda sürekli doğru yolda inandıran çok fazla etken oluyor. LGBT bireylerinin ben doğuştan geldiğini düşünmüyorum. "Sen transsın" diye çok baskı gördüm. Onlardan uzaklaştıkça gerçeğin farkına vardım.