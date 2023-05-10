Open Stage moda günleri başladı

Moda ve tekstil sektörünün ses getiren etkinliklerinden İnci Sözlük Open Stage moda günleri başladı. Vatan partisi İstanbul Milletvekili adayı Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte ‘100. yıla 100 şapka’ defilesi geceye damga vurdu.

Yasin Emre Gök Yasin Emre Gök
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İnci Sözlük Open Stage moda günleri başladı.

Vatan partisi 2.Bölge 3. Sıra Milletvekili adayı Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet’in 100. yıla 100 Şapka Defilesi’ büyük ses getirdi. Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müzesi’ne bağışlanan şapkalar sergilendi.

Birçok modacı'nın bulunduğu sergide, Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı Hasan Fırat da davetliler arasındaydı.

Banu Noyan'ın yaptığı defilede Demet Şener, Özge Ulusoy olmak üzere 40 manken şapkaları podyumda alkışlar eşliğinde sundu.

# moda # Banu Noyan

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