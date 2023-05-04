Teoman Alili'yi unutmadık unutmayacağız...

Cesareti, kararlılığı, azmi, iradesi... Bir de Türk varlığına armağan ettiği varlığı... Ulusal Kanal'ın duygularını bilinciyle yaşatan ana haber sunucusu... Vatan Partisi'nin fedai geleneğinin yüreği en büyük temsilcilerinden... Balkanların ittihatçı geleneğinin son temsilcisiydi Teoman Alili...

Nerede bir mücadele mevzisi varsa orada Teoman Alili vardı bilincindeki ve kalbindeki vatanseverliğin bütün berraklığıyla. Yüreğine bütün insanlığı sığdırmıştı Teoman. Eli her zaman kalbinin üzerinde varlığını adadığı büyük Türk milletini selamlarken, selamı Anadolu'dan Balkanlar'a Avrupa'dan Latin Amerika'ya ezilen ulusların coğrafyasında yankılanırdı.

2 yıl önce ayrıldı aramızdan.

Alili'nin cesaretini, vatan sevgisini, kararlılığını yüreğimizde taşıyor ve onu saygı ve özlemle anıyoruz.