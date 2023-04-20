Bayramda hangi tatlıyı yapacağını düşünenler buraya! Uzmanından "Güllaçlı irmik" tarifi

Ramazan Bayramı'nda dışarıdan satın alınan tatlıları tüketmenin çoğunlukla sağlıksız olabildiğine değinen Eğitmen Şef Bircehan Yılmaz, hem sağlıklı hem de ekonomik tatlının evde yapılabileceğini belirtti.

Bayrama özel ?Güllaçlı İrmik? tatlısının püf noktalarını tek tek anlatan Yılmaz, "Çok güzel, hafif ve Türk mutfağında yer edinmiş iki tatlının birleşimiyle ortalama 2 saatte hazır hale geliyor. Dışardan alınan tatlılardan daha sağlıklı ve ekonomik. Bu tatlıda en pahalı malzeme süt diyebilirim. Bu yüzden bayramda her evde bu tatlıyı yapmak mümkün, hiçbir bütçeyi zorlayacağını düşünmüyorum" dedi.

"GÜLLAÇLI İRMİK" TARİFİ

Yaklaşık 4-6 kişilik Güllaçlı İrmik tatlısı tarifi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Eğitmen Şef Bilgehan Yılmaz tatlının yapılışını şöyle anlattı:

- Öncelikle 2,5 su bardağı sütü ve bir çay bardağı şekeri alıp bir tencerede ısıtıyoruz. Ardından yaklaşık 4-5 yaprak güllacı, yaptığımız bu şekerli süt karışımımızla ıslatıyoruz. Islattığımız güllacı yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Ardından klasik irmik tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Yine 2,5 su bardağı süt ile 1 su bardağı şekeri alıp ısıtarak şerbetimizi yapıyoruz. Şerbet kenarda ılık şekilde beklerken 1 çorba kaşığı tereyağını tenceremize alıyoruz, eritiyoruz. Ardından 1 su bardağı irmiği rengi dönene kadar bu tencerede kavuruyoruz. İçine 2 çorba kaşığı cevizi ekliyorum. Ceviz biraz kavrulduktan sonra önceden ısıttığımız şekerli sütü ekliyoruz. Bunu da yine dinlenmeye bırakıyoruz. İki ürün de soğuduktan sonra altlı üstlü birleştirerek süslemesini yapıyoruz. Ben süslemede nar, nane, portakal ve ceviz kullandım.

DAHA DÜŞÜK KALORİ İÇİN EVDE YAPILAN TATLILAR TERCİH EDİLEBİLİR

Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından Ramazan Bayramı'nda büyükten küçüğe herkesin tatlıya ilgi göstereceğini belirten Bircehan Yılmaz, dışarıdan alınan fabrikasyon tatlılardan olabildiğince uzak durulması gerektiğini söyledi. Bunu kolaylaştırmanın en büyük yolunun evde tatlı yapılması olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ayrıca büyük irade gereklidir. Sağlık ve kalori açısından evde yapılan tatlılar tercih edilebilir. Evde yapılan her şeyin içine ne koyulduğu, nasıl yapıldığı biliniyor, herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor. Şahsen bu tür tatlılar daha sağlıklı oluyor" açıklamasını yaptı.

GÜLLACI HAZIR ALMAK YERİNE EVDE YAPMAK MÜMKÜN

Hazırladığı Güllaçlı İrmik tatlısının güllacını kendinin yaptığını belirten Yılmaz, "Aslında bunun yapımı da çok basit. 2 yemek kaşığı un, 6 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 2 bardak suyu bir kavanoza alıyorum. İyice birleşene kadar çalkalıyorum. Ardından yapışmaz bir tavaya çok ince bir tabaka döküyorum. Çok müdahale etmeden tavayı döndürerek karışımı yaydırıyorum. Yüksek ateşte sadece tek bir tarafını pişiriyorum. Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fanlı ayarda fırında birkaç dakika pişirip kurutuyorum. Biz tatlımızın güllacını önceden bu şekilde yaptık. Herkes gönül rahatlığıyla bunu evde deneyebilir" dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL EVDE ÇİKOLATA YAPILABİLİR

Bayramda çocuklara özel, evde çikolata yapılabileceğini ve bunun ikram edilmesinin daha sağlıklı olacağını belirten Yılmaz, "Çocuklar çikolatayı çok sever. Bu yüzden özellikle şeker ilavesiz bitter çikolataları kremayla ganaj haline getirip onu tekrardan bir çikolata yapıp çocuklara gayet rahatlıkla yedirebiliriz. Ya da meyve ile mesela frambuazlı mus yapılabilir. Biliyorsunuz bunu da dondurma gibi çok severek yiyorlar" dedi.

Tatlı tüketiminde sağlıklı yola gidilmesinin yaşam tarzı hale getirilmesi gerektiğini savunan Yılmaz sözlerine son olarak şunları ekledi:

- Diğer türlüsü güçtür. İrade gücünü daha az kullanacağımız çevrelerde olmamız gerekiyor. Etrafımızdaki kişiler aşırı kalorili, sağlıksız, şerbetli tatlılarla beslenirken bizim irademizi koruyup bunları yemememiz ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu yüzden özellikle çocuklarımızı sağlıklı yaşama yönlendirmek istiyorsak o değişimi önce kendimizde başlatmamız gerekiyor. Ayrıca yemek, içmek ve barınmak bizim en temel içgüdümüzken kendi yemeğimizi, tatlımızı, kendimize en faydalı şekilde yapamıyorsak vah bizim halimize.

Kaynak: DHA

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