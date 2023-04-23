Dünyada en çok kitap okunan ülkeler açıklandı: Birinciyi görünce çok şaşıracaksınız

İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi'nden derlenen verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan oldu. Onu sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor. Belli dönem aralıklarında güncellenen veriler, 2017'de yapılan araştırmaya dayanıyor.

Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.

Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler, Filipinler, Mısır, Çekya, İsveç, Fransa, Macaristan ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor.

Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18'inci sırasında yer alıyor.

Dünyada en çok okunan kitapların başında ise Kur'an-ı Kerim ve İncil geliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'un beyanlarından derlenen "Başkan Mao'dan Seçme Sözler" de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Miguel de Cervantes'in "Don Kişot" kitabı ile JK Rowling'in yazdığı "Harry Potter" serisi de dünyada en çok okunan edebiyat eserleri arasında bulunuyor.

UNESCO'nun 1995'te aldığı kararla 23 Nisan, "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" ilan edildi.

23 Nisan'ın, Miguel de Cervantes ve William Shakespeare gibi iki önemli yazarın ölüm tarihi olması, bugünün Dünya Kitap Günü belirlenmesinde etkili oldu.

UNESCO, her yıl yeni bir "Dünya Kitap Başkenti" belirliyor. Bu kapsamda 2023 yılının Dünya Kitap Başkenti, Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra seçildi.

Dünyada en çok kitap okunan ilk 10 ülke arasında Asya'dan 6, Avrupa'dan 4 ülke yer alıyor.