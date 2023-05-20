Ulusal Gönüllüleri'nin acı kaybı: Şehriban Bayazıt hayatını kaybetti

Ulusal Gönüllüsü Şehriban Bayazıt hayatını kaybetti. Ömrünü Vatan Partisi'nde mücadeleyle geçiren Şehriban Bayazıt Almanya'da ebediyete uğurlandı.

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Vatan Partili Aydınlıkçı Şehriban Bayazıt aramızdan ayrıldı.

Ulusal Gönüllüsü olan Bayazıt, uzun yıllardan beri parti üyesiydi. Birçok çalışmaya katıldı, mücadelenin içinde yer aldı.

Arkadaşları onu “Benim ailem parti, hepinizi çok seviyorum. Mücadeleye devam” sözleriyle andı.

Bayazıt için partili dostları başsağlığı mesajları paylaştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Ulusal Gönüllüleri # vatan partisi

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