Ulusal Gönüllüleri'nin acı kaybı: Şehriban Bayazıt hayatını kaybetti

Vatan Partili Aydınlıkçı Şehriban Bayazıt aramızdan ayrıldı.

Ulusal Gönüllüsü olan Bayazıt, uzun yıllardan beri parti üyesiydi. Birçok çalışmaya katıldı, mücadelenin içinde yer aldı.

Arkadaşları onu “Benim ailem parti, hepinizi çok seviyorum. Mücadeleye devam” sözleriyle andı.

Bayazıt için partili dostları başsağlığı mesajları paylaştı.