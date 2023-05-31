Vatan Partisi'nin acı kaybı: Abdurrahman Taşçı hayatını kaybetti

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Taşçı’nın ardından “Devrimcinin bilincinde her zorlukta sırtını yaslayacağı bir dağ vardır. İşte Abdurrahman Taşçı bize o dağı miras bıraktı. Sonsuza uzanan bilinçten bilince emanet edilen dağdır o.” sözleriyle, başsağlığı mesajı yayımladı.

50 yıl boyunca Vatan Partisi'nde üst düzey görevler üstlenmiş, son olarak partisinin Aydın İl Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan, Aydınlıkçı Abdurrahman Taşçı geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

7 Nisan 1947 tarihinde Erzurum’da doğan Taşçı, ilk ve lise eğitiminden sonra üniversite eğitimi için Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne girdi.

Burada eğitimini tamamlayamadan 68 gençlik hareketine ve Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisinde mücadele etmeye başladı.

12 Mart 1971 darbesi sonrası arananlar listesinde olduğu için Aydın Söke Beşparmak Dağlarında görev yaptı. Ayrıca Adana bölgesinde de çalıştı.

Türkiye İşçi Köylü Partisi ve Sosyalist Parti kurucu kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar İşçi Partisi ve Vatan Partisi MKK üyesi olarak mücadeleye omuz verdi.

2009 yılından bu yana da Aydın il yöneticisi olarak çalışan Taşçı’nın ani vefatı, Vatan Partisi’nde büyük üzüntü yarattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Taşçı’nın ardından “Devrimcinin bilincinde her zorlukta sırtını yaslayacağı bir dağ vardır. İşte Abdurrahman Taşçı bize o dağı miras bıraktı. Sonsuza uzanan bilinçten bilince emanet edilen dağdır o.” Sözleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Vatan Partisi’nden yapılan açıklamada ise “fedakâr yol arkadaşımız, erdem ve ahlak anıtı Abdurrahman Taşçı’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.” denildi.

Taşçı için Aydın Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan evinin önünde 31 Mayıs saat: 11.30’da cenaze töreni düzenlenecek

Taşçı’nın naaşı Törenin ardından, Isparta Senirkent’e gönderilecek. 1 Haziran günü de Senirkent Kıbrıs Camisi’nde öğlen namazından sonra kılınacak cenaze törenin ardından toprağa verilecek