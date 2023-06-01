Türk Hava Kuvvetleri 112 yaşında: MSB'den özel video

Göklerin bekçileri 112 yıldır nöbette. Milli Savunma Bakanlığı Sosyal Medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 112’nci kuruluş yıldönümü bir video ile kutladı.

Türk Hava Kuvvetleri’nin çelik kanatları ve kahraman personelinin yer aldığı video, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Yapılan paylaşımda; "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112’nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Türk Savunma Sanayi’deki gelişmelerle beraber yerli SİHA ve İHA’ların üretimi, Milli Muharip Uçak, ATAK Helikopter projeleri, F16’ların milli modernizasyonu gibi birçok atılım, Türk Hava Kuvvetleri’nin gücüne güç katıyor. Caydırıcılığını arttırıyor.