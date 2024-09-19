Merkez Bankası'nın rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı
Merkez Bankası, toplam rezerv miktarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre toplam rezerv miktarı, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı