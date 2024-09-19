Merkez Bankası'nın rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı

Merkez Bankası, toplam rezerv miktarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre toplam rezerv miktarı, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Merkez Bankası'nın rezervleri arttı! İşte toplam rezerv miktarı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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