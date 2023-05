Selçuk Bayraktar Kızılelma'ya giden süreci anlattı! "Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluştu

İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 salonda aynı anda gerçekleştirilen ilk gösterimin ardından konuşan Selçuk Bayraktar, katılımları nedeniyle konuklara teşekkür ederek KIZILELMA yolculuğunun asla kolay olmadığını söyledi.

Bayraktar, "İnişleri ve çıkışlarıyla, acısıyla tatlısıyla hayatın kendisi gibi zor ama azimle, gayretle, dostlukla ve iyi ahlakla güzelleşen yoğun bir serüven yaşadık. Bizlerin en önemli gördüğü husus, dostlarımız ve yol arkadaşlarımız ile birlikte menzile varmak için verdiğimiz dosdoğru mücadele oldu." diye konuştu.

Yol arkadaşlarının bir kısmının fani dünyadaki vakitlerini tamamlayarak ahirete irtihal ettiğini kaydeden Bayraktar, bugün aralarında olmayan şehit yarbay Melih Gülova, Mehmet Aygün, Muhammed Şehmus Ersöz, Mert Bayraktar, şehit korgeneral Osman Erbaş, Tarık Kesekci, Hüseyin Özay, Erhan Arapoğlu, Hüseyin Doğan ve Muammer Çetindağ'ın isimlerini sayarak onları hayırla yad ettiklerini bildirdi.

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'ya varabilmelerini mümkün kıldığı için teşekkür edilmesi gereken birçok isim ve kurum bulunduğunu dile getirerek "En başta 20 sene önce tam bağımsız milli savunma sanayi vizyonunu hedef olarak koyan ve ona liderlik eden sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir'e, ASELSAN'a, ROKETSAN'a, TÜBİTAK'a, TÜBİTAK-SAGE'ye ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'ye şükranlarını ilettiğini bildirdi.

Bayraktar, kendileri ile yol arkadaşlığı yapan nice özel sektör kurumuna ve alt yüklenicilerine, ekip arkadaşlarına ve ailelerine de teşekkür ederek "Son olarak; tam bağımsız milli savunma vizyonuna, gök vatanda bağımsız ve hür olacağım diyerek desteğini, duasını ve iradesini esirgemeyen aziz milletimize de şükranlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşundan sonra, KIZILELMA'nın uçuş kontrol bilgisayarının içine yazdığı mesajı paylaşmak istediğini belirterek şöyle devam etti:

- Bu mesajı elbette uçan bir robot olan KIZILELMA anlayacak değil. Bizlere ve gelecek nesillerimize tarihin bu noktasında KIZILELMA'nın hangi ruhla ve ne maksatla bu mücadelenin verildiğini hatırlatmak için tarihe düşülmüş bir not olması için yazıldı. Şimdi o notu okuyorum: Sevda kuşun kanadında… Bu mesaj ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuşundan sonra, tarihe ve gelecek nesillere not düşmek için KIZILELMA’nın uçuş kontrol bilgisayarının içine yazılmıştır. KIZILELMA, adı gibi milli İHA mücadelemizin en başından itibaren 20 senedir hayalini kurduğumuz, varmayı hedeflediğimiz bir menzildi. Yaklaştıkça uzaklaşan, uzaklaştıkça bizleri ve gayretimizi kamçılayan bir hedef. Rabb'imize şükürler olsun Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşundan üç yıl sonra bu menzilin ilk durağına varmış olduk. Bizler bu mücadeleyi rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve ruhunu adadığı gibi ülkemizin ve ordumuzun etrafındaki teknolojik kuşatmayı kırmak, semalarımızda hür ve bağımsız olalım diye yürüttük. Anamız Canan Bayraktar'ın bizlere nasihatinde 'Süt hakkımdır.' diyerek ifade ettiği gibi bu mücadelemizi her nefesimizde, her adımımızda hak bildiğimiz dosdoğru yoldan ayrılmadan, tüm engellere rağmen ahlaktan, doğruluktan bir milim dahi taviz vermeden yürüttük. Ecdadımızın tıpkı Ergenekon Destanı’nda demir dağları eriterek, dağın içinden yol açıp yeni bir dünyaya yürüdüğü gibi KIZILELMA’nın ilk uçuşuyla, bizler de geleceğin hava muharebesini kuşatacak yeni bir dünyanın kapılarını açmış bulunuyoruz.