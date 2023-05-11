Selçuk Bayraktar Kızılelma'ya giden süreci anlattı! "Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluştu

İstanbul Kongre Merkezi'nde 3 salonda aynı anda gerçekleştirilen ilk gösterimin ardından konuşan Selçuk Bayraktar, katılımları nedeniyle konuklara teşekkür ederek KIZILELMA yolculuğunun asla kolay olmadığını söyledi.

Bayraktar, "İnişleri ve çıkışlarıyla, acısıyla tatlısıyla hayatın kendisi gibi zor ama azimle, gayretle, dostlukla ve iyi ahlakla güzelleşen yoğun bir serüven yaşadık. Bizlerin en önemli gördüğü husus, dostlarımız ve yol arkadaşlarımız ile birlikte menzile varmak için verdiğimiz dosdoğru mücadele oldu." diye konuştu.

Yol arkadaşlarının bir kısmının fani dünyadaki vakitlerini tamamlayarak ahirete irtihal ettiğini kaydeden Bayraktar, bugün aralarında olmayan şehit yarbay Melih Gülova, Mehmet Aygün, Muhammed Şehmus Ersöz, Mert Bayraktar, şehit korgeneral Osman Erbaş, Tarık Kesekci, Hüseyin Özay, Erhan Arapoğlu, Hüseyin Doğan ve Muammer Çetindağ'ın isimlerini sayarak onları hayırla yad ettiklerini bildirdi.

KATKISI GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'ya varabilmelerini mümkün kıldığı için teşekkür edilmesi gereken birçok isim ve kurum bulunduğunu dile getirerek "En başta 20 sene önce tam bağımsız milli savunma sanayi vizyonunu hedef olarak koyan ve ona liderlik eden sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına, kuvvet komutanlıklarına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir'e, ASELSAN'a, ROKETSAN'a, TÜBİTAK'a, TÜBİTAK-SAGE'ye ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'ye şükranlarını ilettiğini bildirdi.

Bayraktar, kendileri ile yol arkadaşlığı yapan nice özel sektör kurumuna ve alt yüklenicilerine, ekip arkadaşlarına ve ailelerine de teşekkür ederek "Son olarak; tam bağımsız milli savunma vizyonuna, gök vatanda bağımsız ve hür olacağım diyerek desteğini, duasını ve iradesini esirgemeyen aziz milletimize de şükranlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞUNDAN SONRA YAZDIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşundan sonra, KIZILELMA'nın uçuş kontrol bilgisayarının içine yazdığı mesajı paylaşmak istediğini belirterek şöyle devam etti:

- Bu mesajı elbette uçan bir robot olan KIZILELMA anlayacak değil. Bizlere ve gelecek nesillerimize tarihin bu noktasında KIZILELMA'nın hangi ruhla ve ne maksatla bu mücadelenin verildiğini hatırlatmak için tarihe düşülmüş bir not olması için yazıldı. Şimdi o notu okuyorum: Sevda kuşun kanadında… Bu mesaj ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuşundan sonra, tarihe ve gelecek nesillere not düşmek için KIZILELMA’nın uçuş kontrol bilgisayarının içine yazılmıştır. KIZILELMA, adı gibi milli İHA mücadelemizin en başından itibaren 20 senedir hayalini kurduğumuz, varmayı hedeflediğimiz bir menzildi. Yaklaştıkça uzaklaşan, uzaklaştıkça bizleri ve gayretimizi kamçılayan bir hedef. Rabb'imize şükürler olsun Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşundan üç yıl sonra bu menzilin ilk durağına varmış olduk. Bizler bu mücadeleyi rahmetli babamız Özdemir Bayraktar'ın hayatını ve ruhunu adadığı gibi ülkemizin ve ordumuzun etrafındaki teknolojik kuşatmayı kırmak, semalarımızda hür ve bağımsız olalım diye yürüttük. Anamız Canan Bayraktar'ın bizlere nasihatinde 'Süt hakkımdır.' diyerek ifade ettiği gibi bu mücadelemizi her nefesimizde, her adımımızda hak bildiğimiz dosdoğru yoldan ayrılmadan, tüm engellere rağmen ahlaktan, doğruluktan bir milim dahi taviz vermeden yürüttük. Ecdadımızın tıpkı Ergenekon Destanı’nda demir dağları eriterek, dağın içinden yol açıp yeni bir dünyaya yürüdüğü gibi KIZILELMA’nın ilk uçuşuyla, bizler de geleceğin hava muharebesini kuşatacak yeni bir dünyanın kapılarını açmış bulunuyoruz.

"HAYATINI KUTLU BİR DAVAYA VAKFEDENLERİN RUHLARI YAŞAMAYA DEVAM EDER"

Selçuk Bayraktar, menzilin kapısını aralamış olsalar da menzilin ilk mücadeleye başladıkları gün kadar uzakta olduğunu belirterek mesajın devamındaki ifadelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

- Azimle, gayretle, inançla tepilecek yollar, eritilecek nice çelik zırhlı engeller var. Bayraktar KIZILELMA, kapılarını açıp ilk adımımızı attığımız bu yeni dünyada, tıpkı Bayraktar TB2 SİHA'mızın dünya muharebe paradigmasını değiştirdiği gibi artık takipçi değil oyun kurucu, kural koyucu olduğumuzu perçinleyen bir müjde. Ülkemizin milli teknoloji serüvenindeki KIZILELMA'sı ise TEKNOFEST'te milyonlarca gencimizle buluşan teknolojide tam bağımsızlık ülküsünün zirveye çıkarılmasıdır. Milli teknoloji geliştirme tutkusunun tüm alanlara yayılıp muasır medeniyetlerle yarışır halde her alanda lider olma iddia ve gayretiyle gelecek nesillere aktarılmasıdır. Son olarak Bayraktar KIZILELMA'ya; zalimin hasmı, mazlumun dostu ol. Biz seni çok bekledik, sabırlı ve azimli ol. Adın gibi kararlı, menzile varmak için adımlarında sabit ol. Hak yolda dosdoğru ve korkusuz ol. Seni Allah'a ısmarladık KIZILELMA. Bu mücadeleye adım atmamıza vesile olan Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi; babamız, önderimiz, rehberimiz, dostumuz Özdemir Bayraktar... Mekanın cennet, ruhun şad olsun.

Selçuk Bayraktar, insanların doğduğunu, yaşadığını ve muhakkak öldüğünü dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

- İyi niyetlerle, iyi amellerle hayatını kutlu bir davaya, azimle, gayretle vakfedenlerin ruhları ise o mücadeleyi sürdürenlerle birlikte yaşamaya devam eder.

"BUNLARI 20 SENE ÖNCE ANLATSALAR BİZLER DE BELKİ HAYAL OLARAK GÖREBİLDİK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da teveccüh gösterip içerisinde 20 yıllık serüvenin hızlandırılmış halini kendileri ile izledikleri için konuklara teşekkür etti.

Baykar'ın 20 yıllık serüveninin başında bir buzkıran gibi çalışkanlığı, inancı ve azimle kendilerine önder olan Özdemir Bayraktar'ı hayırla yad ettiğini dile getiren Bayraktar, "O her zaman derdi: 'İşte bu bir kıvılcım, bu büyüyecek, alev olacak'. Biz bu durumdan vazife çıkardık." dedi.

Bayraktar bugüne kadar verdikleri mücadelelerden bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

- 20 sene önce deseler ki 'Bir girişimci ekip çıkacak, sıfırdan 5 kilogramlık uçakla başlayacak 8 tonluk uçağa gelecek, 5 kişi başlayacak 3 bin 500 kişi olacak. Öyle bir sistem ki Türkiye'nin bundan 10 yıl önce parasıyla dahi tedarik edemediği bir teknolojiyi onlardan daha iyi olacak bir şekilde geliştirecek, aynı teknolojiyi 30 yıl önce Birinci Karabağ Savaşı'nda destek veremediği kardeş ülke Azerbaycan'a destek verecek. Karabağ zaferinin kazanmasında rol oynayacak. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'ndan başlayıp Zeytin Dalı Harekatlarına kadar başarı örneği olacak. 500 yıllık tarihi deniz ötesi komşusu Libya'nın parçalanmasının engellenmesinde çok büyük rol oynayacak. Yine dost ve kardeş, stratejik müttefikimiz, Rus işgali altındaki Ukrayna'ya savaşın başından bu yana böylesine önemli destek verecek'... Bunları 20 sene önce deseler, anlatsalar işin içindeki olan insanlar olarak bizler de belki hayal olarak görebildik.

"TEKNOFEST'TEN BİR HİKAYE ÇIKAR VE TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIR"

Haluk Bayraktar, bu nedenle geçen haftalarda 2,5 milyon kişinin teveccüh gösterdiği TEKNOFEST'leri yaptıklarını aktararak "Çünkü oradaki her bir takım bizim 20 sene önceki o başladığımız çekirdek ekip bizim için. Dolayısıyla bunların her biri çok değerli. Oradan bir tane hikaye çıkar ve bu ülkeyi güçlü geleceğe taşır. Bunların tamamı bu ülkenin, bu milletin kazanımları. Bugün biz bu Bayraktar SİHA'larda başarılı olduysak ne zaman engellendiysek milletimizin sahip çıkması, bir şekilde müdahale edip bu işlerin kesintiye uğramaması konusunda bize destek vermesi sayesinde olduk." dedi.

"İZLEDİĞİNİZDEN DAHA FAZLASI VAR"

Belgeselin yönetmenlerinden Altuğ Gültan ise tarihe ismini yazanların hayatına şahit olmanın belgesel yapmanın en güzel yönlerinden olduğunu dile getirerek bu fırsatı kendilerine verdikleri, kendilerine güvendikleri ve kendilerini özgür bıraktıkları için Bayraktar ailesine teşekkür etti.

Gültan, "İzlediğiniz kısım daha birinci bölümdü. Bir bu kadarı daha var hatta daha fazlası. Umarım beğenmişsinizdir." diye konuştu.

BELGESELE YOĞUN İLGİ

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'nın hikayesi ile Baykar'ın yaklaşık 20 yıldır devam eden yüksek teknolojiye sahip milli ve özgün insansız hava aracı geliştirme yolculuğu belgeselde yer aldı.

Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Baykar'ın insansız hava araçlarının hikayesini izleyiciyle buluşturan belgesele davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgeselin ilk gösterimi yoğun ilgi dolayısıyla 3 salonda gerçekleştirildi. İzleyicileri duygulandıran belgesel katılımcılardan sık sık alkış aldı.

Belgeselin ilk bölümü Baykar'ın YouTube kanalında da eş zamanlı olarak yayınlandı. Devam eden post prodüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra belgeselin 2. bölümünün de yine Baykar'a ait YouTube kanalında gösterime gireceği bildirildi.

Belgeseli Baykar çalışanları ve aileleri birlikte izlerken Selçuk Bayraktar'a eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Gösterime İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın yanı sıra iş, sanat, siyaset, medya ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı.