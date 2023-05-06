İlk Togg polis aracı hizmete girdi

Bakanların da makam aracı olarak kullanmaya başladığı yerli ve milli otomobil Togg, polis aracı olarak da yollardaki yerini aldı.

Togg'un polis aracı görüntüsünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Soylu paylaşımında 'Yerli ve milli gururumuz Togg, emniyetimize yakıştı mı yakıştı' ifadelerine yer verdi.