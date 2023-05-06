Türkiye'nin ilk milli elektrikli treni raylarda

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Seti Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda ziyarete açıldı. Tren 324 kişi taşıma kapasitesine sahip.

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Milli Elektrikli Tren Seti, görücüye çıkarıldı.

Saat 11.00'dan itibaren Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda bulunan Milli Elektrikli Tren bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Tasarımından üretimine milli imkanların kullanıldığı "Yeni Sakarya Milli Elektrikli Tren Seti", 160 kilometre işletme hızında.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı vagon üretilebiliyor. Beşli araç yapılandırılmasında 324 yolcu kapasitesine sahip.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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