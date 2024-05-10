AKOM'dan İstanbul'a uyarı! İşte sağanak ve fırtınanın etkili olacağı saatler

Yurt genelinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken yurdun büyük bölümünde yeniden soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Megakent İstanbul'da da önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) önemli bir uyarı geldi.

SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'un soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ifade edildi.

Buna göre İstanbul'da bu akşam saat 18.00'den itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

İstanbul'da sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.