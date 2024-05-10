Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşandı. Akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu
Editör: Yağmur Biçen
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Akrabalar arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma, silahlı ve bıçakkavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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