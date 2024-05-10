Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Akrabalar arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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