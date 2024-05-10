Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandı

Akıllara durgunluk veren olay, Mersin'de yaşandı. Ehliyet sınavlarına girenlere özel düzenek yerleştirerek kopya çektiren 5 şüphelinin yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarına giren adaylara gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirerek kopya çektirmek suretiyle sınavları kazandıran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Polisin adresler de yaptığı aramada kopya çekmek amacıyla kullanılan kulak için kulaklıkların da aralarında olduğu çeşitli kopya düzeneğinden oluşan ekipmanlar ele geçirildi.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ehliyet # sınav # düzenek
Çok Okunanlar
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 hava durumu: Meteoroloji bu illerdi uyardı!
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
10 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları
Kayseri'de "Narkogüç" operasyonu
Kayseri'de "Narkogüç" operasyonu
Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandı
Ehliyet sınavına girenlere düzenekle kopya çektirenler tutuklandı
7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı
7 ayrı yerde hırsızlık yaptı sonunda yakalandı
Öne Çıkanlar Sağlık Bakanı açıkladı: MHRS'de sistem değişikliği 13 Mayıs'ta devreye alınıyor! | ULUSAL HABER Sağlık Bakanı açıkladı: MHRS'de sistem değişikliği 13 Mayıs'ta devreye alınıyor! | ULUSAL HABER Kayseri'de "Narkogüç" operasyonu Kayseri'de "Narkogüç" operasyonu