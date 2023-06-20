İsveç'ten dikkat çeken savunma raporu! Rusya'yı hedef alan rapor hazırlandı

İsveç'te Meclis Savunma Komitesi, Rusya'ya hedef alan bir rapor hazırladı. Kamuoyunu etkilemeye dönük raporda, Rusya'nın İsveç'e nükleer dahil farklı tipte saldırılar düzenleyebileceği iddia edildi. İsveç'in İskandinav ülkeleri ve Avrupa Birliği yerine NATO'ya daha yakın durması gerektiği aktarıldı.

NATO’ya üyeliğini henüz Türkiye ve Macaristan’ın onaylamadığı İsveç’te, Meclis Savunma Komitesi Rusya’yı hedef alan bir rapor hazırladı. Raporda, Rusya’ya karşı kamuoyu oluşturmaya yönelik dikkat çeken ifadeler yer aldı.

İsveç Meclisi’nin raporunda, Rusya'nın, Ukrayna’ya öncelik vermesine karşın İsveç'e de farklı tipte saldırılar düzenleyebileceği ileri sürüldü.

Raporda, "Rusya askeri güç kullanmak için eşiğini düşürdü, bu yönde yüksek bir askeri ve siyasi iştahı var. İsveç’e hava kuvvetleriyle, donanmasıyla, uzun menzilli silahlarla ya da nükleer silahlarla saldırma yeteneği halen mevcut." ifadelerine yer verildi.

Raporda, İsveç’in yeni savunma doktrinini de duyuruldu. Eskiden olduğu gibi, diğer İskandinav ülkeleri ve Avrupa Birliği ile güçlü ilişkiler kurmak yerine NATO’ya üyeliğin temel alındığı aktarıldı.

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