Çad ordusu Fransız askerleri gözaltına aldı: Afrika'da işler tersine dönüyor
Çad ordusu, Sudan sınırında izinsiz keşif yapan fransız askerlerini gözaltına aldı. Herhangi bir görev emrine sahip olmayan askerlerin silahlarına da el konuldu. Çad ordusunun, Fransız askerleri tek sıraya dizerek gözaltı uyguladığı görüntüler, gündem oldu.
Yıllarca Afrika'yı sömüren Fransa, bölgede gücünü kaybetti. Bağımsızlık mücadelesi veren sömürge ülkeleri, Fransa'nın kendilerine doğrudan ya da dolaylı müdahalesine izin vermiyor.
Mali, Burkino Faso, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin ardından Fransız sömürüsüne karşı mücadele eden Çad'da da dikkat çeken bir gelişme yaşandı
Çad Ordusu, Sudan sınırındaki Adre şehrinde izinsiz keşif yapan 5 fransız askerini gözaltına aldı. Herhangi bir görev emrine sahip olmayan askerlerin, Sudan'daki çatışmaları Çad sınırından takip ettikleri belirlendi. Silahlarına el konuldu.
8 Haziran'da yaşanan olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Çad ordusunun, Sudan sınırındaki üsse zırhlı araçla izinsiz giren Fransız askerlerini gözaltına aldığı görüntüler, gündem oldu.
Görüntülerde, Çad askerleri, silah ve ekipmanlarına el koyduğu 5 Fransız askerini, tek sıraya dizerek yere oturtuyor. Çadlı rütbeli bir asker üstlerini arayarak durumu rapor ediyor. Çadlı askerin, "Görev yetki belgeniz var mı?" sorusuna cevap alamaması da dikkati çekiyor.
Eski sömürgesi Mali’den kovulan Fransa, çektiği askeri unsurlarının bir kısmını Çad ve Nijer'e kaydırmıştı. Ancak Afrika’da yükselen bağımsızlık dalgası karşısında eski nüfuzunu korumakta zorlanıyor. Çad’dan gelen son görüntüler de Fransa’nın Afrika'daki güç kaybının göstergesi olarak yorumlandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi