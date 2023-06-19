ABD'nin ekonomisi alarm veriyor! Ulusal borcu 32 trilyon dolara ulaştı

ABD'nin ekonomisi kırmızı alarm veriyor.

ABD'nin ulusal borcu 32 trilyon doların üzerine tırmandı. Bu rakama tahmin edilenden 9 yıl önce ulaşıldı.

ABD dünya hakimiyeti peşinde koşarken silahlanma ve kültür emperyalizmine harcadığı giderleri gelirlerinin üzerinde olduğu için borçlanması da artıyor.

ABD merkezli Peter G. Peterson Vakfı’nın tahminlerine göre, önümüzdeki 30 yılda ABD’nin ulusal borcu 127 trilyon dolar artarken, 2053 yılına kadar borç faizleri, hükümetin gelirinin yaklaşık yüzde 40’ını tüketecek.

Yeni harcama kısıntılarının hesaba katılması halinde bile 2030'a kadar 50 trilyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

Öte yandan bu yıl ABD tarihinde en büyük banka iflasları da yaşanmıştı. ABD'de batan en büyük 10 banka arasında Washington Mutual'dan Colonial Bank'a kadar birçok banka yer aldı.