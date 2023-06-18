Tahran Riyad ilişkilerinde yeni aşama

Atlantik cephesinden kopuş seyrine giren Suudi Arabistan, İran ile ilişkileri geliştirmek üzere yeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan İran’ı ziyaret etti.



Mart ayında Çin’in başkenti Pekin’de ilişkileri normalleştirmek için anlaşma imzalayan İran ile Suudi Arabistan, yeni süreç için adımlarını peş peşe atıyor. İran’ın Riyad Büyükelçiliğini açmasının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Tahran’a gitti. Bin Ferhan’ın ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistanlı mevkidaşını Tahran’da ağırladı. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin bitmesiyle birlikte iki bakan kameralar karşısına geçti. Abdullahiyan, ortak siyasi, sınır ve ekonomik komiteler oluşturma konusunda görüş alışverişi yaptıklarını belirtti. Üst düzey yetkililerin onaylamasının ardından ortak komiteler kurulacağını kaydeden Abdullahiyan, bölgesel güvenliğin kendileri için önemli bir gereklilik olduğunu ifade etti.



İki ülke ilişkilerinin normale dönmesinin önemli olduğunun altını çizen Bin Ferhan, her iki tarafın da bölgede önemli oyuncular olduğunu vurguladı. İki ülke ilişkilerin karşılıklı saygı, birbirinin içişlerine karışmama gibi temel esaslara dayandığını söyledi.



Bin Ferhan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Riyad’a davet mesajını İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi iletmek üzere Cumhurbaşkanlığına geçti.



Burada basına kapalı yapılan görüşmede Reisi, bölge ülkelerinde sıkıntı kaynağı haline gelmiş bazı meselelerin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, “Bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve diyalog ile bu sorunlar aşılabilir ve bu konuda dış müdahaleye gerek yoktur.” ifadelerini kullandı. Tahran ile Riyad ilişkilerinin gelişmesinden başta İsrail olmak üzere Müslümanların düşmanlarının rahatsızlık duyduğunu vurguladı.



Konuk Bakan Bin Ferhan da “İran ile Suudi Arabistan arasındaki mevcut etkileşim, hiçbir yabancı ülkenin bölgemize müdahale edemeyeceğinin de garantisidir” değerlendirmesi yaptı.