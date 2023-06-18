Avrupa krizden çıkamıyor: İşten çıkarma davası 140 bin kişiyi etkiledi

Son yılların en yüksek enflasyonunu yaşayan Avrupa’da ekonomik kriz derinleşiyor.



Yüksek enflasyon, Avrupalıların satın alma gücünü düşürürken enflasyona karşı faizlerin artırılması da şirketlerin yatırım için kredi maliyetlerini yükseltiyor.



Belirsizlik nedeniyle giderek daha fazla şirket, maliyetlerini düşürmek için işten çıkarmaları hızlandırıyor. Toplu işten çıkarmalar, en fazla teknoloji, kimya, banka, imalat ve otomotiv sektörlerinde yaşanıyor.



Son olarak İsveç merkezli Autoliv 8 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Finlandiyalı kağıt ve ambalaj üreticisi Stora Enso ise, Avrupa'daki 4 tesisini kapatarak, bin 150 çalışanının işine son verdi.



İşten çıkarma dalgası, en az 140 bin kişiyi etkiledi. On binlerce işçi, işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya... İngiltere merkezli Vodafone, maliyetlerini düşürmek için 11 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Telekom Italia, gönüllü bir erken emeklilik programıyla İtalya'da 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. İsveçli üretici Ericsson ise, 8 bin 500 kişilik istihdam azaltımına gideceğini duyurdu.



Benzer duyurular, Almanya, İsviçre, Hollanda ve Finlandiyalı şirketlerden de geldi. Avrupa'daki büyük telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri şirketleri, toplamda 105 binin üzerinde çalışanının işine son verme kararı aldı. Otomotiv sektöründe de işten çıkarmaların 15 bin kişiyi aşacaağı belirtiliyor.



