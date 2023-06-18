Bir Kuşak-Bir Yol’un önemli güzergahı: Zengezur Koridoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun Azerbaycan temaslarında öne çıkan gündem başlıklardan biri de Zengezur Koridoru oldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birleştireceğini ve Türkiye ile yeni ulaşım bağlantısını sağlayacağını söyledi.



Bakanı Uraloğlu, Azerbaycan’ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyetini Ermenistan üzerinden, Zengezur Bölgesi’nden geçecek kara ve demir yolu hatlarıyla birleştirecek olan Zengezur Koridoru’ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.



Zengezur Koridoru'nun, ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya’da ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni imkanlar sağlayacağına dikkat çekildi. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla beraber, orta koridorun demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesini artacağı vurgulandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Zengezur koridorunun, Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, bölgede oluşacak yük hareketliliğinin ülkemizin Kafkasya sınırındaki illerinin ekonomik olarak güçlenmesinde ve bilhassa lojistik sektörüne yönelik istihdam sayılarının artışına olumlu etkileri olacağını söyledi.