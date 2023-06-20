Titanik'e gitmek isteyen denizaltı kayboldu! 111 yıl sonra tarih tekerrür etti

111 yıl sonra tarih tekerrür etti. ABD basınında yer alan haberlere göre, Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

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Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu.

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını gezmek isteyen 5 turist küçük bir denizaltı ile yolculuğa çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre bir turizm şirketinin kişi başı 250 bin dolara Titanik enkazına doğru yola çıkardığı denizaltından haber alınamıyor.

Denizaltının Atlas Okyanusu’nda kaybolduğu değerlendiriliyor.

# titanic # denizaltı

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