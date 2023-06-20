Göçmen teknesi faciasında Yunanistan sorumsuzluğu tepki çekti: "Facia önlenebilirdi!"

Yunanistan’da düzensiz göçmenlerle ilgili yaşanan bir olay daha gündem oldu.

Yunanistan'ın Mora yarımadasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Teknede, yola çıktıktan kısa süre sonra aşırı yükten dolayı motor arızası yaşandı.

Göçmenlerin geri dönmek istemesi üzerine arbede yaşandığı kurtulanların ifadelerine yansıdı. Kurtulan göçmenlerin ifadelerine göre Yunan sahil güvenliğinin halatla çekmeye çalıştığı tekne alabora oldu.

Göçmenleri ölüme sürükleyen faaliyetleri ile sık sık gündem olan Atina'ya Birleşmiş Milletler'den de tepki geldi. Açıklamada “facia önlenebilirdi” denildi. Bu açıklamanın temelinde Yunan makamlarının gemiye kurtarmak için müdahalede bulunmadığı ve göçmenleri İtalya'ya geri itme suçlaması bulunuyor.

BBC de, teknenin 7 saat denizde hareketsiz beklediğini haberleştirdi. Yunan sahil güvenliği ise teknenin İtalya'ya doğru hareket halinde olduğunu öne sürdü.

Yunan hükümetinden, BBC'nin iddialarına henüz cevap gelmedi. Yunan Sahil güvenliğine ülke içinde de tepki sürüyor.

SYRİZA Partisi lideri Aleksis Çipras da olaya ilişkin açıklama yaptı. Çipras, "700'den fazla insanın batmaya hazır bir teknede bulunduğunu gördüklerinde, onları kurtarmaya çalışmak yerine rotasına devam etmesine izin veren protokol nelerdir?" diye sordu.

79 göçmenin hayatını kaybettiği ve yüzlerce göçmenin denizde kaybolduğu olay hakkında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinde soruşturma başlatacağını duyurdu. Federal Soruşturma Ajansı ve diğer kolluk kuvvetleri, insan kaçakçılığı eylemine karışan kişilerin bulmaya çalışıyor.

Tekne faciasına yönelik tepki ise Yunanistan’da sokaklara taştı. Pire Limanı'nda bir araya gelen eylemciler, göçmen teknesi faciasını protesto etti.

Selanik'te de kruz gemilerinin yanaştığı limana, "Avrupa'nın en büyük göçmen mezarlığındaki cruise yolculuğunun tadını çıkarın" yazılı pankart asıldı.