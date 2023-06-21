Operasyonun rengi değişiyor! Lavrov öyle bir gözdağı verdi ki...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı çıkarak savaş istediğini, Rusya'nın da buna hazır olduğunu söyledi.

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Sergey Lavrov, Belarus'un başkenti Minsk'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı olduğu yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Bu o demektir ki onlar savaş istiyor. Savaşsınlar bakalım, Rusya buna hazırdır." dedi.

Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

- Bakü ve Erivan, Batı'nın iki ülke arasında barışçıl bir çözüme yardım etme yönünde samimi olmadığını anlıyor. Ne yazık ki, ABD de Avrupa Birliği de müzakerelere yardım etme arzusunda değiller. Onlarda bölgeye nüfuz etme arzusu, Rusya'nın meşru çıkarlarını zorlama arzusu görüyoruz. Batı'nın bu tür eylemleri, onun NATO ve AB sınırlarından uzak bölgelere yayılma arzusunu yansıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sergey Lavrov # Ukrayna # nato # abd # NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

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