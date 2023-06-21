Operasyonun rengi değişiyor! Lavrov öyle bir gözdağı verdi ki...

Sergey Lavrov, Belarus'un başkenti Minsk'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmasına karşı olduğu yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Bu o demektir ki onlar savaş istiyor. Savaşsınlar bakalım, Rusya buna hazırdır." dedi.

Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinerek, şunları kaydetti: