Rusya'dan Batı'ya karşı yedek ordu! Putin duyurdu

Rusya Atlantik cephesini bir kez daha uyardı. Güvenlik Konseyi Toplantısında konuşan Rus Lider Vladimir Putin, Ukrayna’nın karşı taarruzda başarısız olduğunu, saldırıları durduğunu açıkladı. Batı’nın tehditlerine karşı yedek ordu kuracaklarını ilan etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ise Zaporijya Nükleer Santrali'ne terör saldırısı planlandığını ileri sürdü. Bu iddia daha önce Moskova tarafınca defalarca gündeme getirilmiş, BMGK uyarılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Toplantısında konuştu. Ukrayna ve müttefiklerini uyardı.

Rus liderin mesajı Atlantik cephesineydi. Batı’nın son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar verdiğini söyledi. Buna karşılık vereceklerini, geri adım atmayacaklarını vurguladı. Her gün 1500’den fazla askerlik başvurusu aldıklarını kaydetti, yedek ordu kuracaklarını belirtti.

Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Şoygu, yedek ordunun Haziranın sonuna işlevsel hale geleceğini bildirdi. Yakın gelecekteyse kolordunun oluşumunun tamamlanacağını aktardı.

Sahadan önemli bir bilgi daha paylaşıldı. Rusya Ukrayna’nın karşı taarruzu bitirdiğini açıkladı. Rusya lideri, Rus ordusunun Kiev’in karşı atağını püskürttüğünü belirtti, “Hiç şansları yok, bunu anladıkları için durdular” dedi.

Rus askeri uzmanlar ise sahadaki gelişmelerin Ukrayna’nın Haziran sonuna kadar taarruz kabiliyetini tüketeceğine işaret ettiğini kaydetti.

Bu açıklamaların üzerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy’den gelen açıklama dikkat çekti. Savaş taktiğini değiştirerek terör eylemlerine başlayan Kiev rejimi Zaporijya Nükleer Santrali’nin tehlikede olduğunu savundu. Rusya’yı terör eylemi hazırlığı ile suçlamaya çalıştı.

Ancak Moskova defalarca nükleer santrale yönelik eylem girişiminin önlendiğini, hazırlıkların olduğunu BMGK’ya iletmiş, uyarmıştı.

Rusların yeni saldırılar planladığını savundu Zelenskiy. Ukrayna istihbaratının Zaporijya Nükleer Santrali'nde, radyasyon sızıntısını içeren bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğini ileri sürdü.

Vladimir Zelenskiy, ellerindeki tüm bilgi ve delilleri ortaklarına ilettiklerini de söyledi. "Avrupa, ABD, Çin, Brezilya, Hindistan, Arap dünyası, Afrika ülkeleri ve uluslararası örgütler herkes bunu bilmeli." diye konuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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