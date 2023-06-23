Dolar saltanatı çöktü! Macron'dan yeni küresel finans sistemi önerisi

Fransa’nın çağrısıyla Paris’te Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi toplandı. Ana gündem çöken uluslararası finans sistemi için yeni bir rota oluşturulmasıydı.

Yaklaşık 100 ülkenin üst düzeyde temsil edildiği iki günlük zirveye Avrupa Birliği, Çin Başbakanı Li Çiang, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva gibi isimler katılıyor.

Ev sahibi olarak konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir uluslarası sistem çağrısı ile başladı sözlerine. Mevcut ekonomik düzenin çöktüğünü söyledi, “Çıkış için tek yol bu” dedi. Kovid-19 Pandemisinin ve Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik zorlukları artırdığını belirtti.

- Bu dünyada çok fazla para var. Sistemi tamamen değiştirebileceğimizi düşünmüyorum. Ancak bu para, dünyanın ilerlemesine hizmet ederse bu sistemi daha iyi çalıştırabiliriz.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sekreteri Antonio Guterres de ABD’nin dayattığı dolar merkezli sistemin çöktüğünü itiraf etti. Macron’un fikirlerine destek verdi. Ciddi bir reform olmadan krize, ciddi bir çözüm bulmanın mümkün olmadığını kaydetti. Yeni bir "Bretton Woods Sistemi" çağrısında bulundu.

Ekonomik darlıktan çakmaya çalışan Fransa, yükselen dünya ittifakı BRICS’in Ağustos ayında yapılacak toplantısına katılım başvurusu yaptı.

Rusya Fransa’nın BRICS toplantısına katılımana sıcak bakmadıklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Macron'un BRICS liderleri toplantısına katılmasının "uygunsuz" olacağını söyledi.

Moskova konuya ilişkin ev sahibi olacak ve davetlilere karar verecek olan BRICS üyesi Güney Afrika’yı bilgilendirdi. Ryabkov bu yaklaşımda ısrarcı olacaklarının mesajını verdi. Fransa’nın Moskova'yı izole etme çabalarına ve NATO'nun Ukrayna üzerinden genişleme girişimine destek verdiğini hatırlattı.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Afrika’daki BRICS zirvesine katılması bekleniyor. O yüzden gelecek BRICS toplantısı ayrıca önem taşıyor.