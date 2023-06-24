Wagner Ukrayna'nın ekmeğine yağ sürdü

Paralı askerlerin isyanı düşman kuvvetlerin ekmeğine yağ sürdü. ABD ve AB süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. Kiev de “İzliyoruz” mesajı paylaştı. Ama Rus ordusunun püskürttüğü karşı taarruzu canlandırmak için de harekete geçti.

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Wagner’in terk ettiği mevzilerden faydalanarak Bahmut’ta asker ve mühimmat yığmaya başladı.

Özel paralı askerlerden oluşan Wagner gurubunun isyanı ağır darbe alan düşmana can suyu oldu.

Kiev, Rus ordusunun karşısında başarısız olan “karşı taarruzunu” yeniden başlatmak için hareket geçti. Sahadan gelen bilgilere göre Ukrayna birlikleri paralı askerlerin terk ettiği mevzilere yerleşmek için yola çıktı.

Ukrayna kuvvetlerinin esas hedefi Bahmut. Tüm kuvvvetler çatışmaların çok şiddetlisi geçtiği, Ukrayna ordusundaki keskin kırılmanın sembolü olan Bahmut’a yönetildi.

Rus ordusunun ikinci cephe hattı olan Bahmut’a asker ve silah yığılırken Kiev, “We are wathcing” yani “İzliyoruz” mesajı paylaştı.

Rusya’dan gün içinde Donbass ve Zaporijya’da Ukrayna’nın saldırı girişimlerinde bulunduğunu açıkladı.

ABD ve AB ise yaşananları yakından izliyor. ABD'den gelen açıklama "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi” oldu.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Wagner # Prigojin # rusya # Ukrayna # Putin

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