HAMAS'tan ateşkes açıklaması! İsrail'in teklifini inceliyorlar

Hamas, İsrail'in Gazze'de ateşkese ilişkin son teklifi üzerinde çalıştığını duyurdu. Hamas Siyasi Büro Yetkilisi Halil el-Hayya, Hamas'ın 2 hafta önce sunduğu ateşkes ve esir takasını içeren teklife İsrail'den yanıt aldıklarını ve bunu inceleyeceklerini söyledi.

HAMAS'TAN ATEŞKES AÇIKLAMSI

Hamas’tan daha önce yapılan açıklamada, Filistin halkının isteklerine ve haklarına hitap eden her türlü önerinin değerlendirileceği belirtilmişti. Hamas’ın öncelikli şartları arasında, sürdürülebilir ateşkes, işgal güçlerinin Filistin topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşünün sağlanması, ablukanın sona ermesi ve temel insani yardımın sağlanması yer alıyor.

Mısır'dan bir heyetin, müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla İsrail'e gitti bildirilmişti. İsrailli bir üst düzey hükümet yetkilisi, ateşkesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun engellediğini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail güvenlik kurumlarının anlaşmaya yeşil ışık yaktığını belirtirken, "Ancak Netanyahu, kesinlikle anlaşma istemiyor, zorluk ve engel çıkartıyor." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NUN GÜNDEMİNDE

Gazze'deki savaş, hafta sonu Suudi Arabistan'da başlayacak Dünya Ekonomik Forumu’nun da gündeminde. Forum kapsamında Pazartesi günü, Filistin ve Mısır Başbakanları ile Birleşmiş Milletler insani yardım koordinatörünün katılacağı Gazze gündemli bir toplantı yapılacak.