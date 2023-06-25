Prigojin neden geri çekildi? | Dr. Mehmet Perinçek değerlendirdi

Wagner lideri Prigojin, Belarus'a geri çekildiğini açıkladı. Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek, Prigojin'in geri çekilme kararını değerlendirdi.

Wagner lideri Prigojin,"Adalet yürüyüşü" başlatarak bir darbe girişiminde bulunmuştu. Belarus Başkanı Lukeşenko'nun arabuluculuğu ile Prigojin geri çekilme kararı aldı.

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek, Priigojin'in geri çekilme kararı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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