Sırp lider Vucic'den NATO tespiti! Kosova Başbakanı'nın savaş istediğini belirtti

Ayrılıkçı Kosova yönetimini defalarca uyaran Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'den dikkat çeken NATO açıklaması geldi. Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkesini NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçladığını kaydetti.

Bölgede kaos planlarının devreye sokulduğu süreçte NATO rolüne dikkat çekti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkesini NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Ayrılıkçı Kosova yönetiminin yarattığı gerginliği değerlendiren Vucic, Kurti'nin savaş isteğini belirtti. "Sırpları çatışmaya sürüklemek istiyor. Kurti, Sırbistan'ı NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Sırbistan bundan sonra çok daha dikkatli olmalı." dedi.

Kosovalı Sırplarla bir araya geleceğini de belirten Vucic, sürgüne asla izin vermeyeceğini kaydetti.

"RUSYA'DAKİ İSYANI DA DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Sırp lider Vucic, Rusya'da Wagner grubunun silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili de konuştu. "Türkiye'deki darbe girişiminde olduğu gibi Rusya'daki isyanı da desteklemeyeceğiz" vurgusu yaptı.

Vucic, "Sırbistan, hiçbir zaman hiçbir ülkede darbeyi destekleyen bir ülke olmadı, olmayacak da." dedi.

# Aleksandar Vucic # Sırbistan # Kosova # nato

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