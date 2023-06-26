Şoygu sahnede! Wagner krizi sonrası ilk kez sahada

Wagner lideri Prigojin'in, Rusya Savunma Bakanı Şoygu hakkındaki iddialarının ardından Şoygu, Ukrayna'da özel askeri operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu.

Wagner lideri Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile "ülkeyi fiilen yöneten oligarklar" için gerekli olduğunu söyleyerek, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade edilerek yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu ifade edilmişti.

Prigojin'in Belarus'a geri çekilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri operasyon bölgesinde incelemelerde bulunarak, Prigojin'e adeta gözdağı verdi.

Özel askeri operasyon bölgesindeki çalışma sırasında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Ordu Generali Sergey Şoygu, birinin ileri komuta noktasını kontrol etti.

# Prigojin # şoygu # rusya # Ukrayna

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