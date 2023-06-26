İsviçre bildiğiniz gibi: Terör etkinliğine kucak açtılar

İsviçre'de terör etkinliğine kucak açıldı. Zürih'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali yapıldı. Çocukların da alet edildiği etkinliğin görüntüleri terör örgütünün kanalında paylaşıldı.

Türkiye'nin teröre karşı operasyonları kararlılık ve başarıyla sürerken Batı'da teröre kucak açılıyor.

İsviçre terör propagandası için seferber oldu. Zürih'te PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali yapıldı.

Sahneye PKK flamları ve Öcalan posterleri asıldı. Ayrıca öldürülen teröristlerin fotoğrafları da sergilendi.

PKK'nın festivaline çocuklar da alet edildi. Çocuklara terör örgütünü öven şarkı söylettirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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