Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen “Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalar yaptı.

"YURT İÇİNDE 11 BİN 750 LİRA, YURT DIŞINDA 4 BİN 750 LİRA"

Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizin her bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ve birçok ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edecektir. Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılabilecekleri gibi ‘www.tdv.org' ve ‘bagis.tdv.org' adreslerinden de bağış yapabileceklerdir. Ayrıca, cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekâletlerini verebilirler. Vatandaşlarımız, vekaletle kurban kesimi hususunda detaylı bilgiyi ‘0 312 416 90 00' numaralı telefondan alabilir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için tüm illerimizde ve pek çok ilçe merkezinde bin 3 şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kurulacaktır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekâletlerini güvenle emanet edebilirler” ifadelerini kullandı.