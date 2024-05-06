İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin'e destek çağrısı! Sonuç bildirgesinde PKK vurgusu da yer aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi, Gambiya'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı zirvenin sonuç bildirgesinde, İsrail’in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine dönük diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin önerileri sonucu kararlara yeni tedbirler de eklendi. Diplomatik kaynaklardan verilen bilgiye göre, üye ülkelere, Gazze'deki suçlardan sorumlu İsrailli kişi ve kurumların mal varlıklarının dondurulması ve Lahey'de İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil olma çağrısı da yapıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİNDE PKK VURGUSU

İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde terör örgütü PKK'yı köşeye sıkıştıracak kararlara da yer verildi. Diplomatik kaynaklar, "Nihai Bildiri'de PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu karara bağlandı." ifadesini kullandı.

Kaynaklar ayrıca, Zirve'de, Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya'daki Türklerin durumuna ilişkin konularda İslam dünyasının dayanışmasını teyit eden kararlar alındığını bildirdi.