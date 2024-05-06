Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüs ile beton mikseri çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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