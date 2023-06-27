Putin ulusa seslendi: "Ordu ve halkımız birleşti"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinde, ordu ve halkın birleşerek iç savaş tehdidini bertaraf ettiğini söyledi. Putin, Kremli’nde isyan girişimini bastıran güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Öte yandan Wagner lideri Prigojin’e açılan ceza davası düşürüldü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Wagner'in Afrika’daki faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyan girişimi sırasında düzeni sağlayan ordu ve kolluk kuvvetleriyle Kremlin'de bir araya geldi.



Putin, ordu ve halkın Rusya’nın geleceği için birleştiğini vurguladı, güvenlik güçlerine teşekkür etti:





- Anayasal düzeni, vatandaşlarımızın hayatını, güvenliğini ve özgürlüğünü savundunuz. Net ve koordineli hareket ettiniz. Sizlerin kararlılığı ve cesareti de halkımızın gösterdiği dayanışma gibi belirleyici oldu.

Putin, konuşmasında isyan girişimini bastırmak için Ukrayna’da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadıklarının da altını çizdi:





- Ordu ve halk hiçbir zaman isyancıların tarafında olmadı. hiçbir askerimizi Ukrayna'dan çekmeyi düşünmedik. Ordumuz ve halkımız, ülkenin geleceği için birleşti. iç savaşı fiilen durdurduk

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Rusya Federal Güvenlik Servisi, Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davasını düşürdü. Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan Prigojin, "Hedefimiz Putin'i devirmek değil, Wagner’in lağvedilmesini önlemekti." dedi.

Konuyla ilgili, Kremlin ile Wagner arasında arabuluculuk yapan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. İsyan girişimi sırasında Belarus ordusunu savaş durumuna geçirdiğini söyleyen Lukaşenko, "Rusya'da kargaşa yaşansaydı, Batı bunu kullanırdı. Rusya çökerse hepimiz enkaz altında ölürüz." ifadelerini kullandı.



Rusya’da yaşananlar sonrası, Wagner’i akıbeti merak ediliyordu. Krizi Rusya’ya karşı fırsat bilen ABD’den Wagner’in lağvedilmesi çağrıları yapıldı.



Washington’a yanıt Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi. Lavrov, Wagner'in Afrika’da faaliyetlerini sürdüreceğini kesin bir dille ilan etti.



RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI: “WAGNER AFRİKA'DA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK”

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyetindeki Eğitmenlik yapan Wagner üyeleri çalışmayı sürdürecek. İsyan, dostlarımız ve ortaklarımızla ilişkilerimizi etkilemeyecek



Lavrov, ayrıca Ukrayna ve Batılı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının Wagner krizinde parmağı olup olmadığının Rus güvenlik servislerince araştırıldığını bildirdi.



