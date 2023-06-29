ABD ortağı PKK'nın suçlarını örtüyor! Pentagon Sözcüsü General Ryder "Raporu görmedim" dedi...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin talebiyle hazırlanan raporda terör örgütü PKK/YPG’nin çocukları silah altına almaya devam ettiğini ortaya koydu.

Rapora göre bin 696 çocuk Suriye’de silah altında. Ayrıca PKK/YPG çocukları öldürdüğü ve kaçırdığı tespitleri de raporda yer aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in derin endişe duyduklarını vurguladığı konu ABD Savunma Bakanlığı’na soruldu. Pentagon sözcüsü, TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı’nın rapordan ayrıntı vermesinden rahatsız oldu.

Pentagon sözcüsü General Ryder, aporu görmediğini öne sürdü. Ryder, "Raporu görmedim. Yorum yapamam. Söyleyebileceğim şey SDG'nin güvenilir ortak olduğu” dedi.