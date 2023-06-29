İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Dünyadan tepkiler gecikmedi

İsveç’te Kur’an-ı Kerim provokasyonu konusunda gelişmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Stockholm'de bir caminin önünde Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Provokasyonun ardından Ankara’dan tepki geldi. Saldırı sonrasında İsveç polisi eylemciye karşı nefret söylemi soruşturması başlattı.

Türkiye ve Irak'ın Stockholm Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin önceki başvuruları İsveç polisi tarafından reddedilmişti. Ancak bu karar, mahkeme tarafından iptal edilmişti. İsveç polisi, söz konusu eylemcinin yeni başvurusunu ise reddetmediği ortaya çıktı.

Türkiye’nin Büyükelçiliği, Stockholm'deki İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi Azerbaycan, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Filistin Büyükelçilikleriyle temasa geçti. İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson’a ortak bir mesaj iletildi.

Olayın ardından gözler Türkiye'deki İsveç Büyükelçisi'ne çevrildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı daha önceki provokasyonlarda olduğu gibi İsveç Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmadı. Dışişleri Bakanı sosyal medyadan paylaşım yapmakla yetindi.

Dünyadan da Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına peş peşe tepkiler geldi.

Katar, Yemen, Suudi Arabistan, İran İslam Cumhuriyeti, Filistin, Irak ve Kuveyt'in yanı sıra Arap Parlamentolar Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi de saldırıyı ağır şekilde kınadı.

Fas, İsveç'teki büyükelçisini geri çekme kararı aldı, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müslümanlar takvimlerindeki en kutsal günlerden birini kutlarken yapılan bu saldırgan ve sorumsuzca eylem kabul edilemez" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıya tepki gösterdi. Derbent kenti ziyaretinde Kur’an-ı Kerim hediye edilen Putin, “Sadece Müslümanlar için değil, herkes için kutsal. Başka ülkelerde dini duygulara saygı gösterilmiyor; bu, suç kabul edilmiyor. Ama bizde suç” dedi. Putin, Rusya'nın bu yasal kurallara her zaman bağlı kalacağını söyledi.

Ayrıca Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, eyleme izin verilmesini kınadı.

ABD’den ise saldırıya sözde bir tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik" ifadelerini kullandı.